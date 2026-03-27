“Sistema Aterp” a Catanzaro: Costanzo e gli altri indagati assolti in abbreviato

il verdetto

CATANZARO Il consigliere comunale Sergio Costanzo (nella foto) è stato assolto dal gup nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta su presunti illeciti nella gestione degli alloggi gestiti dall’Aterp di Catanzaro. Assolti anche il dirigente dell’ufficio Patrimonio dell’Aterp Domenico Albino e gli inquilini Teresa Mancuso e Saverio Mensica. L’accusa, aveva chiesto 3 anni di reclusione per Costanzo e 2 anni per Albino, ipotizzando un ruolo centrale in quello che era stato ribattezzato come il “sistema Aterp”. L’indagine ipotizzava l’esistenza di un “sistema” nella gestione degli alloggi popolari, con presunte irregolarità nell’assegnazione e nella regolarizzazione delle abitazioni. Secondo l’accusa, il consigliere Costanzo avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra cittadini e dipendenti dell’ente. Il gup invece è stato di avviso opposto prosciogliendo Costanzo e altri indagati. (redazione@corrierecal.it)

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