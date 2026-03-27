Tajani: «Con Cannizzaro Reggio avrà un sindaco competente»

verso le amministrative

ROMA “Francesco Cannizzaro, nostro deputato e Segretario regionale della Calabria, ha scelto di mettersi al servizio della sua città. Sarà lui il candidato sindaco del centro-destra a Reggio Calabria, sarà lui il futuro sindaco di Reggio Calabria. Caro Ciccio ci mancherai in Parlamento, ma sono felice per i tuoi concittadini che avranno un sindaco competente, preparato e soprattutto innamorato della sua terra. Noi tutti ti sosteniamo e saremo al tuo fianco per questa ennesima sfida”. Lo scrive su X il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. (Nova)

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