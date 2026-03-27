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Turismo, Gallo: «Stiamo cambiando la narrazione della Calabria anche grazie a una forte sinergia»

L’assessore regionale all’Agricoltura al Forum sul turismo esperienziale a Falerna

Pubblicato il: 27/03/2026 – 19:54
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Turismo, Gallo: «Stiamo cambiando la narrazione della Calabria anche grazie a una forte sinergia»

FALERNA «Ritengo che negli ultimi anni sia stato svolto un ottimo lavoro da parte del collega assessore Calabrese, perché stiamo cercando di cambiare il modo in cui questa regione viene raccontata, migliorandone anche la reputazione». Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, intervenendo a Falerna al Forum sul turismo esperienziale. Secondo Gallo «stiamo passando da un turismo prevalentemente stagionale e balneare a un turismo più esteso nel tempo, destagionalizzato, fondato sulla valorizzazione dei borghi, delle aree interne e della gastronomia, puntando quindi su esperienze lente e sostenibili. Si evidenzia inoltre una forte interdisciplinarietà, grazie alla collaborazione tra l’assessorato all’agricoltura e quello al turismo. Non a caso, l’assessorato al turismo sarà presente anche al Vinitaly di Verona, così come in tutte le manifestazioni organizzate al di fuori dei confini regionali. Questa sinergia – ha concluso Gallo – deve essere visibile e concreta, a più livelli». (c. a.)

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