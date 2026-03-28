Detenzione e vendita di armi, blitz contro i clan della Piana di Gioia Tauro: tre arresti – VIDEO

L’operazione

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, per detenzione e vendita di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine. Su richiesta della Dda di Reggio Calabria, il gip Andrea Iacovelli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito i tre, uno dei quali ritenuto vicino alla cosca Molé di Gioia Tauro

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 9,30 odierne presso i locali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, siti in via Enotria n. 107, Reggio Calabria.