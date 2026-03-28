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Meloni vede Tajani e Salvini per fare il punto dopo il voto

Un incontro «informale per fare il punto» della situazione

Pubblicato il: 28/03/2026 – 22:04
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Meloni vede Tajani e Salvini per fare il punto dopo il voto

ROMA Vertice ieri sera a cena nella residenza della presidente del Consiglio tra Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Fonti di governo spiegano che si è trattato di un incontro «informale per fare il punto» della situazione, nel quale «non sono state prese decisioni». Si tratta, riunione del Cdm a parte, del primo incontro vis a vis tra i tre leader dopo l’esito del referendum. 

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