Meloni vede Tajani e Salvini per fare il punto dopo il voto

la cena

ROMA Vertice ieri sera a cena nella residenza della presidente del Consiglio tra Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Fonti di governo spiegano che si è trattato di un incontro «informale per fare il punto» della situazione, nel quale «non sono state prese decisioni». Si tratta, riunione del Cdm a parte, del primo incontro vis a vis tra i tre leader dopo l’esito del referendum.