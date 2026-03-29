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il salvataggio

Cagnolino cade in un canalone nel Vibonese, salvato dai Vigili del fuoco – FOTO

A Sant’Onofrio l’allarme dei residenti ha permesso l’intervento della squadra di Vibo Valentia, che ha recuperato l’animale e lo ha restituito al proprietario

Pubblicato il: 29/03/2026 – 21:44
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Cagnolino cade in un canalone nel Vibonese, salvato dai Vigili del fuoco – FOTO

VIBO VALENTIA Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nel pomeriggio di oggi nel comune di Sant’Onofrio per il recupero di un cagnolino finito all’interno di un canalone.
L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, richiamati dai latrati dell’animale che non riusciva più a risalire. La squadra, giunta sul posto, ha individuato il punto in cui si trovava il cane e, al termine delle operazioni di recupero, lo ha tratto in salvo.
Grazie alla collaborazione del personale del canile è stato possibile risalire al proprietario, al quale il cagnolino è stato successivamente riconsegnato.

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