Il cosentino Quintieri debutta nella Porsche Carrera Cup Italia. Presentazione a Franciacorta – VIDEO

stagione al via

COSENZA La Calabria torna nel grande motorsport nazionale. Il giovane pilota cosentino Ermanno Quintieri sarà infatti al via della stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia, uno dei campionati monomarca più importanti e prestigiosi al mondo.

Un traguardo significativo per Quintieri, che rappresenterà non solo la città di Cosenza ma l’intero territorio calabrese in una competizione di altissimo livello, seguita da migliaia di appassionati e trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn.

La presentazione ufficiale della stagione del pilota si è svolta giovedì scorso presso il Porsche Experience Center Franciacorta, in un evento esclusivo che ha visto il team Omnia, guidato da Ghinzani, svelare la vettura con cui Quintieri affronterà il campionato.

A colpire è stata soprattutto la livrea della Porsche, firmata dallo stilista Simone Guidarelli, capace di unire eleganza e carattere sportivo, rendendo la vettura del team Omnia immediatamente riconoscibile in pista.

Il calendario della stagione 2026

La Porsche Carrera Cup Italia porterà i piloti sui circuiti più iconici del panorama automobilistico italiano:

• 02 aprile – Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola) – Test ufficiali

• 24–26 aprile – Imola – Round 1-2

• 08–10 maggio – Misano World Circuit – Round 3-4

• 19–21 giugno – Autodromo Nazionale Monza – Round 5-6

• 03–05 luglio – Autodromo Piero Taruffi Vallelunga – Round 7-8

• 18–20 settembre – Misano – Round 9-10

• 30 ottobre – 1 novembre – Mugello Circuit – Round 11-12

Per Ermanno Quintieri si apre così una stagione fondamentale, che potrebbe rappresentare una vera rampa di lancio nel panorama delle competizioni GT. Con una squadra strutturata alle spalle, il pilota cosentino è pronto a portare in alto il nome della Calabria sulle piste più importanti d’Italia.

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