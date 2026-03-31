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Serie C, nuova penalizzazione per il Trapani nel girone di Cosenza e Crotone

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica

Pubblicato il: 31/03/2026 – 19:27
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Serie C, nuova penalizzazione per il Trapani nel girone di Cosenza e Crotone

ROMA Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Trapani (girone C di serie C) per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Alla luce di questa decisione, ecco la nuova classifica: Benevento 77 punti; Catania 68; Salernitana, Cosenza 60; Casertana 59; Crotone 55; Monopoli, Cerignola 51; Casarano 47; Potenza 44; Altamura 43; Atalanta U23 38; Cavese 36; Latina 35; Sorrento 34; Picerno 33; Giugliano 31; Foggia 26; Siracusa, Trapani 22. Atalanta U23, Cavese una gara in meno Siracusa 11 punti di penalizzazione Trapani 25 punti di penalizzazione

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