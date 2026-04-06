Crotone, sfida al Giugliano per avvicinarsi al meglio ai playoff – PROBABILI FORMAZIONI

pitagorici in trasferta

CROTONE Il Crotone è pronto ad affrontare una trasferta impegnativa contro il Giugliano, con il calcio d’inizio fissato per le 12:30 di oggi. La squadra guidata da Emilio Longo arriva all’appuntamento dopo il successo contro il Cerignola. Al momento la squadra occupa la sesta posizione in classifica. La sfida di oggi rappresenta quindi un banco di prova importante: oltre a cercare continuità di risultati, il Crotone deve difendere la propria posizione e accumulare fiducia in vista della fase finale della stagione.

L’allenatore pitagorico può contare su quasi tutti i giocatori, con l’unica eccezione di Di Pasquale, squalificato, oltre agli infortunati di lungo corso Meli e Andreoni. Buone notizie arrivano invece da Vinicius e Sandri, che hanno superato gli acciacchi e sono stati ritenuti completamente disponibili dopo gli esami. Tra le novità, Armini dovrebbe partire titolare, mentre il resto della squadra confermerà il blocco già consolidato nelle ultime partite. Secondo Longo, l’approccio mentale alla partita è fondamentale: più che la classifica attuale, contano la preparazione e la condizione fisica in vista dei playoff, un mini-torneo in cui ogni dettaglio e ogni episodio possono fare la differenza. In attacco spazio a capitan Gomez, affiancato da Piovanello e Zunno. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

GIUGLIANO (3-5-2): Greco, D’Avino, Caldore, Vaglica, Broh, Zammarini, De Rosa, Cester, D’Agostino, Prado, Balde. All.: Di Napoli.

CROTONE (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Armini, Guerra, Gallo, Vinicius, Sandri, Piovanello, Gomez, Zunno. All.: Longo.



Foto Fc Crotone

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