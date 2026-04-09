«Niente dimissioni, né rimpasto: il governo c’è»

il dibattito

ROMA “Niente dimissioni, né rimpasto”, “non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo” e “governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare”. Lo ha detto la presidente Meloni nella sua informativa. “Sappiano che il governo c’è, nel pieno delle sue funzioni determinato a fare del suo meglio, ancora meglio, fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini i soliti giochi di palazzo: governeremo come fanno le persone serie in pace con la propria coscienza”. a maggioranza è solida e coesa” e sono “orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini”, ha detto poi Meloni alla Camera. Di recente “ho chiesto un passo indietro” ad alcuni esponenti del governo che pure “avevano lavorato bene. Non sono state scelte semplici, né indolori” ma “abbiamo anteposto di nuovo l’interesse della nazione a quella del partito. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che spostano il dibattito” che deve restare centrato sulle “soluzioni necessarie per i cittadini. sgomberato il campo vi sfido sulla vera politica’. “Lo scenario” internazionale “non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l’aumento del corto mondiale del petrolio”, ha proseguito Meloni dopo aver parlato del ruolo delle opposizioni. (Ansa)

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