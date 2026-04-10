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Forza Italia, incontro tra Tajani e la famiglia Berlusconi

Il segretario nella sede Mediaset

Pubblicato il: 10/04/2026 – 15:30
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Forza Italia, incontro tra Tajani e la famiglia Berlusconi

Il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, è arrivato negli uffici Mediaset di Cologno Monzese, dove è previsto l’incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Al pranzo è presente anche Gianni Letta.

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