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il vertice
Forza Italia, incontro tra Tajani e la famiglia Berlusconi
Il segretario nella sede Mediaset
Pubblicato il: 10/04/2026 – 15:30
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Il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, è arrivato negli uffici Mediaset di Cologno Monzese, dove è previsto l’incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Al pranzo è presente anche Gianni Letta.
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