Forza Italia, incontro tra Tajani e la famiglia Berlusconi

il vertice

Il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, è arrivato negli uffici Mediaset di Cologno Monzese, dove è previsto l’incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Al pranzo è presente anche Gianni Letta.

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