sanità

CATANZARO «La decisione del Consiglio dei ministri di revocare il commissariamento della sanità in Calabria rappresenta un passaggio storico e, soprattutto, un altro impegno mantenuto dalla presidente Giorgia Meloni, che aveva annunciato l’avvio di questo percorso dal palco di Lamezia Terme al fianco del presidente Occhiuto», è quanto afferma Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all’Interno. «L’uscita dal commissariamento – continua Ferro – segna una svolta decisiva: la Calabria torna dopo 17 anni ad avere la piena titolarità del governo della propria sanità e, con essa, l’opportunità di costruire un sistema più efficiente e maggiormente capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini. È un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni e apre una nuova fase, in cui responsabilità e capacità amministrativa dovranno tradursi in una sanità finalmente all’altezza delle aspettative dei calabresi».