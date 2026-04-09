Il Consiglio dei ministri ha revocato il commissariamento per la sanità della Calabria

la decisione attesa

ROMA Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci, ha deliberato la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria. «Evento storico: oggi la Calabria è ufficialmente uscita dal commissariamento della sanità», ha commentato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un reel su Instagram. «Dopo 17 anni ci liberiamo di questa camicia di forza». (redazione@corrierecal.it)

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