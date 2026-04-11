Catanzaro, ad Avellino per ripartire. Torna Iemmello – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Trasferta delicata e carica di significati per il Catanzaro, impegnato oggi alle 17.15 sul campo dell’Avellino allo stadio stadio Partenio. Una sfida che pesa in chiave classifica e che arriva in un momento particolare della stagione giallorossa.

La squadra guidata da Alberto Aquilani vuole immediatamente cancellare l’amarezza per il pareggio casalingo contro il Monza, maturato nei minuti finali dopo una prestazione che avrebbe meritato miglior sorte. Un risultato che ha lasciato scorie ma anche consapevolezza: il Catanzaro c’è, ed è in piena corsa per un piazzamento importante.

L’obiettivo è chiaro: difendere il quinto posto dagli assalti del Modena e rilanciarsi in questo rush finale. Ogni punto può fare la differenza e la gara di Avellino rappresenta uno snodo cruciale.

Aquilani, alla vigilia, ha sottolineato come la delusione per il pari con il Monza sia ancora viva, ma allo stesso tempo utile per rafforzare la convinzione nei propri mezzi. Il tecnico ha evidenziato la difficoltà della sfida, inserendola nel contesto di un finale di stagione fatto di partite tutte complicate e decisive, in cui serviranno attenzione e qualità fin dai primi minuti.

Non mancano però i problemi di formazione. Saranno assenti per squalifica Alesi, Cassandro, Pittarello e Nuamah, ai quali si aggiungono gli indisponibili D’Alessandro, Seha e Cisse. Un’emergenza che costringerà Aquilani a ridisegnare alcune scelte, ma che viene letta anche come un’opportunità per chi ha trovato meno spazio finora e vuole dimostrare il proprio valore.

La buona notizia arriva dal rientro del capitano Pietro Iemmello, che ha scontato il turno di squalifica e si riprende il ruolo di riferimento offensivo. Aquilani lo considera un elemento imprescindibile, non solo per le qualità tecniche ma anche per il peso specifico nello spogliatoio. In avanti, proprio Iemmello dovrebbe guidare l’attacco, supportato da Liberali e Di Francesco, in un tridente che punta su mobilità e qualità per mettere in difficoltà la difesa irpina. Sulla fascia sinistra, al posto di D’Alessandro dovrebbe giocare Frosinini. Per il resto solito unidici. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Patierno, Palumbo, Biasci. All.: Ballardini.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Frosinini; Liberali, Di Francesco; Iemmello. All.: Aquilani.

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