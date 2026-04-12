Amministrative 2026, lo strano caso del comune in cui Pd, Lega e FdI corrono insieme

VERSO IL VOTO DI MAGGIO

VILLAPIANA «L’ennesimo inciucio!». «Ma è un fake?». Una candidata sindaco demo-leghista appoggiata anche da Fratelli d’Italia (mentre Forza Italia sostiene lo sfidante). Cinque liste per 5mila abitanti, gente che racconta di aver avuto 15 richieste di candidatura, una battaglia che si annuncia all’ultimo voto e una campagna elettorale da fare letteralmente porta a porta, citofono per citofono, famiglia per famiglia. Benvenuti a Villapiana, dove il classico e in un certo senso fisiologico ménage delle amministrative assume però toni politici rilevanti: il 24 e 25 maggio infatti si voterà anche in questo centro turistico dello Jonio cosentino ma si tratta di elezioni anticipate a causa della caduta dell’amministrazione guidata da Vincenzo Ventimiglia, sciolta a gennaio per le dimissioni di otto consiglieri dopo che a fine dicembre la maggioranza aveva disertato in massa l’aula.

Il Comune, affidato a un commissario prefettizio, veleggia attualmente verso il predissesto finanziario mentre la campagna elettorale vede tra i protagonisti Mariolina De Marco (la sua lista civica è sostenuta dal Partito democratico) e Paolo Montalti (lista “La Villapiana che vogliamo”), ex sindaco e a sua volta sfiduciato dalla sua maggioranza prima dell’era Ventimiglia.

Fin qui il contesto politico, su cui incombono le nubi di quello finanziario: la gestione attuale è caratterizzata dall’allarme per i conti, con il predissesto che è divenuto realtà, evidenziando tensioni politiche sui bilanci e un tema che si preannuncia caldissimo nella campagna elettorale alle porte.

Con i candidati che si scaldano: ha appena inaugurato il suo quartier generale De Marco, oggetto di discussione nell’elettorato di centrosinistra per un appoggio trasversale che include – come detto – esponenti del Pd, nonostante la sua passata vicinanza alla Lega, da ultimo alle Regionali di ottobre. Per lei anche l’appoggio ufficiale del circolo di Fratelli d’Italia.

Montalti, avvocato ed espressione di un centrodestra moderato di matrice dc, è a sua volta appoggiato dal commissario di Forza Italia – il quale ha peraltro una fronda interna – e per adesso ha diffuso sui social il simbolo del suo movimento: “Democrazia Competenza Partecipazione” l’esergo a coronare l’immagine della torre saracena simbolo della città.

La “campagna acquisti” continua, in uno con i pronostici: decisive le famiglie e i grandi portatori di preferenze, ma questa non è certo una peculiarità villapianese. La situazione rimane in evoluzione in attesa della presentazione delle liste definitive – tra meno di due settimane – ma il dato politico da segnalare è che Villapiana si uniforma a precedenti più “illustri” registrati lo scorso anno in centri ben più popolosi: su tutti Paola (dove il sindaco socialista Roberto Perrotta è stato eletto anche con i voti della Lega) e Rende (anche per Sandro Principe il sostegno di Italia del Meridione di Orlandino Greco, movimento allineatosi alle posizioni del Carroccio in fatto di autonomia).

È vero che le elezioni amministrative – tanto più in centri piccoli come Villapiana – rispondono a dinamiche “micro” che poco hanno a che vedere con la politica degli ideali e delle alleanze ufficiali, ma è un fatto che i riposizionamenti di chi fa politica a Villapiana stanno accendendo la contesa. Mentre il centrosinistra cerca – non senza difficoltà – di individuare una proposta alternativa. C’è tempo fino a sabato 25 aprile. Una data abbastanza evocativa. (EFur)

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