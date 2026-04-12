Giovani democratici, Mendicino eletto segretario regionale: «Organizziamo la speranza»

scelta unitaria

LAMEZIA TERME «Organizzare la speranza non è uno slogan ma una responsabilità». È quanto ha dichiarato Francesco Mendicino (nella foto in basso), neo segretario regionale dei Giovani Democratici della Calabria: Mendicino, che era candidato unitario alla segreteria con la mozione “Organizzare la speranza. Restare, partecipare, cambiare la Calabria”, è stato eletto oggi dal congresso regionale della Gd che si è svolto a Lamezia Terme. «Ritorneremo nelle scuole, nelle università, ritorneremo a parlare alle persone, alla testa delle persone, senza usare la demagogia. Saremo una giovanile protagonista e non subalterna», ha poi aggiunto Mendicino». Ai lavori congressuali hanno partecipato, tra gli altri, anche la segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e il segretario regionale del Pd, Nicola Irto. «Questo congresso – ha detto la Libero – è un momento molto importante di ripartenza politica per un’intera generazione. I giovani calabresi hanno voglia di protagonismo, di costruire il loro futuro qui, hanno bisogno che la politica li ascolti». Per Irto «oggi c’è una buona giornata per la Calabria, che perde ogni anno tanti giovani per motivi di studio e di lavoro e che oggi possono dare protagonismo alle loro aspettative e alle loro speranze: questo è positivo per la democrazia e per il futuro della regione». (c. a.)

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