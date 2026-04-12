Reggina, occasione sprecata contro il Gela. Pari per il Sambiase, Vigor beffata

serie d

La trasferta di Gela lascia alla Reggina più rimpianti che certezze. Lo 0-0 maturato in Sicilia pesa nell’economia della corsa al vertice: un’occasione non sfruttata, soprattutto alla luce del contemporaneo pareggio della capolista Nissa sul campo dell’Acireale e dell’aggancio in vetta del Savoia, ora a quota 60. Gli amaranto restano a sei lunghezze, con una gara in meno da recuperare il 15 aprile contro l’Enna, ma a tre giornate dalla fine il primo posto si allontana e la strada si fa sempre più complicata, pur senza essere del tutto preclusa. A Gela la squadra di Torrisi parte con buone intenzioni, rendendosi subito pericolosa con Di Grazia, il cui diagonale sfiora il palo. I padroni di casa, però, si dimostrano organizzati e attenti, chiudendo gli spazi. Edera prova a inventare qualcosa da posizione defilata, senza fortuna. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni. Nella ripresa il copione non cambia. Il Gela si fa vedere con una chance importante, non sfruttata sotto porta, mentre la Reggina si affida soprattutto ai calci piazzati. Proprio da corner nasce una delle opportunità migliori, con il tiro potente di Sartore respinto dalla difesa e, poco dopo, con Girasole che non trova la deviazione vincente da pochi passi. Il triplice fischio certifica uno 0-0 che serve a poco agli amaranto: un punto che muove la classifica ma non accorcia le distanze. Ora tutto passa anche dal recupero con l’Enna: vincere sarà obbligatorio per tenere viva una rincorsa che, giornata dopo giornata, diventa sempre più in salita.

Un gol di Palermo salva il Sambiase

Il Sambiase evita la sconfitta all’ultimo respiro e torna da Enna con un punto prezioso, conquistato in extremis grazie alla rete di Palermo nei minuti di recupero. Un pareggio che premia la tenacia dei giallorossi, capaci di crederci fino alla fine nonostante una gara complicata.

La partita si era messa in salita già nel primo tempo, quando l’Enna era riuscita a sbloccare il risultato intorno alla metà della frazione con un gol di Distratto, sfruttando una disattenzione difensiva degli ospiti. Un episodio che ha indirizzato la gara, costringendo il Sambiase a inseguire.

Nella ripresa la squadra di mister Lio ha provato a reagire, aumentando pressione e ritmo alla ricerca del pari. Le occasioni non sono mancate, ma è mancata a lungo la necessaria lucidità sotto porta per concretizzare quanto costruito. Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile, è arrivato il guizzo decisivo: al 94’, Palermo ha trovato la rete dell’1-1, regalando ai suoi un pareggio insperato ma meritato per quanto visto nella seconda parte di gara.

Vigor Lamezia beffata in casa nel finale

Beffa nel finale per la Vigor Lamezia, che cade in casa contro il Savoia al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti. Finisce 1-2 per i campani, capaci di ribaltare il risultato nei minuti conclusivi e portare a casa tre punti pesantissimi nella corsa al vertice. L’approccio alla gara sorride ai padroni di casa, più intraprendenti in avvio e premiati al quarto d’ora: Spanò trova il varco giusto e firma l’1-0, dando concretezza a un inizio vivace della Vigor. Il Savoia incassa il colpo ma non perde equilibrio, restando dentro la partita. Nella ripresa l’inerzia cambia. Gli ospiti alzano ritmo e pressione, costruendo diverse opportunità fino a trovare il pareggio attorno all’ora di gioco con Favetta, abile a finalizzare una delle azioni più pericolose. Il gol dà nuova linfa ai campani, che continuano a spingere alla ricerca del sorpasso, mentre la Vigor prova a colpire in ripartenza. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la doccia fredda per i calabresi: in pieno recupero, al 93’, Nussbaumer trova la zampata vincente che completa la rimonta e fa esplodere la gioia del Savoia. Un successo costruito con carattere e determinazione, che permette ai campani di agganciare la Nissa in testa alla classifica. Per la Vigor Lamezia resta invece tanta amarezza: dopo una prova generosa e diverse occasioni non concretizzate, la squadra paga a caro prezzo il finale.

Rinviata Igea Virtus-Vibonese

Nulla da fare per la Vibonese, fermata dal maltempo prima ancora di poter davvero scendere in campo. La sfida contro la Nuova Igea Virtus, in programma al “Carlo d’Alcontres”, è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa delle forti raffiche di vento che hanno reso impossibile l’inizio del gioco. Dopo un lungo tentativo di attesa, con circa quaranta minuti di sospensione e una gara di fatto mai iniziata, la decisione ufficiale: troppo rischiose le condizioni per proseguire. Per la Vibonese, dunque, un turno di stop forzato che costringerà a rivedere il calendario nelle prossime settimane. (redazione@corrierecal.it)

Risultati 31esima giornata

ACR Messina – USD Ragusa 1-0

AS Acireale – Nissa 0-0

Athletic Palermo – Castrumfavara 0-3

Gela – Reggina 0-0

Igea Virtus – Vibonese (rinviata)

Paternò – Milazzo 0-0

Sancataldese – Gelbison 0-1

Vigor Lamezia – Savoia 1-2 §

Enna – Sambiase 1-1

La classifica

Savoia — 60

Nissa — 60

Reggina — 54

Athletic Palermo — 54

Gelbison — 51

Igea Virtus — 49

Sambiase — 49

Milazzo — 43

Gela — 42

Vigor Lamezia — 36

Enna — 35

USD Ragusa — 32

AS Acireale — 31

Castrumfavara — 31

Vibonese — 31

ACR Messina — 27

Sancataldese — 27

Paternò — 19

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