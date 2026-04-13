Amministrative San Giovanni in Fiore, il Comitato 18 gennaio annuncia la candidatura di Pino Belcastro

VERSO IL VOTO DI MAGGIO

SAN GIOVANNI IN FIORE ​”Uniamoci per scrivere una pagina nuova. Per San Giovanni in Fiore, insieme”. Così, al termine di un percorso di ascolto largo e partecipato, il Comitato 18 Gennaio annuncia con soddisfazione la candidatura a Sindaco di Pino Belcastro. “La scelta – si legge in una nota – nasce da una sintesi alta e responsabile tra una vasta aggregazione civica e diverse forze politiche, unite da un obiettivo comune: restituire dignità, trasparenza e competenza al governo del nostro Comune”.

​Perché Pino Belcastro?

​Già sindaco tra il 2015 e il 2020, Pino Belcastro rappresenta l’antitesi della politica urlata. La sua figura incarna i pilastri necessari per la rinascita di San Giovanni in Fiore. Esperienza ed equilibrio: una guida sicura che conosce la macchina amministrativa. ​Integrità Morale: un impegno costante all’insegna dell’onestà e del rispetto per le istituzioni. ​Ascolto Inclusivo: una leadership capace di unire e non di dividere, attenta ai bisogni reali e non ai personalismi.

​Il Progetto: Liberare e Ricostruire

​Il Comitato 18 Gennaio è nato con una missione precisa: contrastare la deriva arrogante e il degrado che hanno segnato gli ultimi anni e costruire, senza alcuna preclusione, una coalizione larga. Per questo abbiamo lavorato e continueremo a lavorare. La nostra coalizione aperta a tutte le forze sane della comunità, punta a: Sradicare la prepotenza dall’amministrazione della cosa pubblica. ​Valorizzare le eccellenze e le energie locali. Creare opportunità concrete per professionisti, imprenditori e commercianti. Restituire Trasparenza e legalità: un Comune che sia “casa di vetro”, accessibile e al servizio di ogni singolo cittadino. “Non è solo una candidatura, è una prospettiva di crescita democratica e sociale per liberare la città dagli inganni e dall’immobilismo.”

Il Comitato 18 gennaio invita tutti i cittadini, le associazioni e le forze attive del territorio a partecipare alla presentazione ufficiale del candidato martedì 14 aprile alle 18 al Centro Polifunzionale.

«Un atto d’amore verso la mia terra»

«Cara San Giovanni in Fiore – scrive Belcastro in un lungo post su fb –, ci sono momenti nella vita in cui il cuore batte più forte del solito. Oggi è uno di quelli. Dopo l’impegno costante della legislatura 2015 – 2020, un’ampia aggregazione civica e di partiti politici mi ha chiesto di guidare nuovamente la nostra comunità. Ho accettato, e lo faccio con l’emozione di chi questo paese non lo abita solo sulla carta, ma lo respira da sempre. Essere il Sindaco di San Giovanni in Fiore non è un incarico amministrativo: è un atto d’amore verso la propria terra. Io sono nato qui, sono cresciuto tra questi vicoli e qui ho scelto di restare. Non sono un ospite, né un passante. Conosco il suono del vento sulle nostre montagne e il volto di chi, ogni mattina, alza la saracinesca con speranza. La differenza non è solo un certificato di residenza; è il senso di appartenenza che solo chi è figlio di questa terra può provare. Non si può guidare una comunità se non se ne condividono le radici. Ai nostri Anziani: Siete la nostra memoria storica, le pietre angolari di San Giovanni. Non sarete mai soli; la mia porta sarà sempre aperta per chi ha costruito il nostro presente. Ai Giovani: Siete l’energia che deve restare. Lavorerò perché non dobbiate più preparare una valigia per sentirvi realizzati, ma possiate costruire il vostro futuro qui, dove batte il vostro cuore. A chi soffre: Sappiamo quanto sia dura scontrarsi con una sanità che spesso non è all’altezza dei nostri bisogni. La mia sarà una battaglia quotidiana e senza sosta per il diritto alla salute di ogni singolo cittadino. Nessuno deve più sentirsi invisibile nel momento del bisogno. Amministrare significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Trasparenza e correttezza saranno il faro del mio mandato, perché San Giovanni merita un governo pulito, che guardi negli occhi i cittadini senza abbassare mai lo sguardo. Torno in campo con l’umiltà di chi sa ascoltare e la forza di chi ama questa terra sopra ogni cosa. Perché io sono uno di voi. Da sempre e per sempre».