Crotone da applausi: 2-0 al Catania allo “Scida”

La vittoria degli squali

CROTONE Allo “Scida” il Crotone firma un successo pesante battendo 2-0 il Catania, seconda forza del campionato, al termine di una gara gestita con autorità e grande concretezza. Una vittoria meritata per la squadra di Longo, capace di colpire nei momenti chiave e di concedere pochissimo agli avversari.

L’avvio è equilibrato ma con un Crotone più intraprendente. Dopo pochi minuti Sandri scalda i guantoni di Dini, mentre all’11’ è Zunno a sfruttare un errore difensivo ospite senza però trovare la porta. Il Catania fatica a costruire gioco, limitandosi a qualche iniziativa isolata, come il tentativo di Cicerelli che non inquadra lo specchio. I rossoblù continuano a fare la partita e trovano il meritato vantaggio al 43’. Dini compie un intervento prodigioso su Gomez, ma sulla seconda palla il più rapido è Gallo, che insacca e porta avanti i suoi poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Catania prova a cambiare qualcosa con diversi innesti dalla panchina, ma è ancora il Crotone a colpire. Al 60’ arriva il raddoppio: Musso, appena entrato, sorprende Dini con un elegante pallonetto che indirizza definitivamente il match.

Gli ospiti tentano una reazione e al 74’ sfiorano il gol con Bruzzaniti, ma Armini salva sulla linea mantenendo inviolata la porta calabrese. Nel finale il Crotone controlla senza affanni e sfiora anche il tris, senza però trovare la zampata decisiva.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una vittoria importante per il Crotone, capace di imporsi con merito contro una delle squadre più forti del torneo. Un successo che rilancia le ambizioni dei pitagorici e conferma la solidità del gruppo di Longo. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale (1’st Armini), Groppelli (25’st Guerra); Gallo, Vinicius, Sandri; Energe (33’st Veltri), Gomez (1’st Musso), Zunno (37’st Piovanello). A disp.: Martino, Paciotti, Meli, Marazzotti, Vrenna, Calvano, Russo, Bruno, Maggio. All. Longo

CATANIA (4-2-3-1): Dini; Raimo (12’st Donnarumma), Ierardi, Miceli, Celli; Quaini, Di Tacchio (12’st Corbari); Bruzzaniti, Cicerelli (20’st Forte), D’Ausilio (20’st Caturano); Lunetta. A disp.: Bethers, Pieraccini, Cargnelutti, Allegretto, Di Noia, Doni. All. Viali

ARBITRO: Striamo di Salerno

MARCATORI: 43’pt Gallo (Cr), 14’st Musso (Cr)

NOTE: ammoniti Quaini (Ca), Groppelli (Cr), Sandri (Cr).