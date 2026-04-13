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Forza Italia, Barelli si dimette da capogruppo alla Camera
Il passo indietro del forzista: proporrò il mio successore
Pubblicato il: 13/04/2026 – 17:47
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ROMA “Ho convocato l’assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.
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