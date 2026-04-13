In cenere boschi e macchia mediterranea, spento un devastante incendio nel Catanzarese – VIDEO

l’intervento

LAMEZIA TERME Dalla serata di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale – sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione sviluppatosi tra i comuni di Martirano Antico e Conflenti.

Il rogo ha interessato aree boscate e macchia mediterranea di alto fusto. L’intervento, supportato da due autobotti per il rifornimento idrico, ha consentito di circoscrivere e contenere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio verso le abitazioni presenti nelle zone limitrofe.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte, impegnando oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con 6 automezzi.

Sul posto presenti anche i Carabinieri delle locali stazioni per gli adempimenti di competenza.

L’incendio risulta al momento ancora in atto; è stato richiesto l’intervento di un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per la valutazione dell’impiego di mezzi aerei antincendio boschivo a supporto delle squadre a terra.