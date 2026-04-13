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«Sostiene il candidato Pd a Cirò Marina». Noi Moderati commissaria il coordinamento cittadino

Incarichi revocati dopo che Giovanni Scalise ha partecipato a tavoli di centrosinistra sposando la linea del candidato Dell’Aquila

Pubblicato il: 13/04/2026 – 9:51
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«Sostiene il candidato Pd a Cirò Marina». Noi Moderati commissaria il coordinamento cittadino

CROTONE Il Coordinamento Provinciale di Noi Moderati Crotone comunica che, a seguito di una attenta valutazione politica, il Comitato Direttivo Provinciale ha assunto un provvedimento di commissariamento dei tavoli tecnici decisionali del coordinamento cittadino di Cirò Marina.
«La decisione – si legge in una nota – si è resa necessaria alla luce delle recenti iniziative e prese di posizione del Sig. Giovanni Scalise, che ha partecipato a tavoli riconducibili ad aree politiche di centrosinistra, arrivando a sostenere apertamente la linea del Partito Democratico e, in particolare, il candidato Dell’Aquila. Una scelta che risulta incompatibile con i valori, i principi e la linea politica di Noi Moderati, forza di centrodestra di ispirazione liberale e riformista».
Per tali motivi, il Comitato Direttivo Provinciale ha disposto:
• il commissariamento dei tavoli tecnici decisionali del coordinamento cittadino di Cirò Marina, fino alla conclusione delle prossime elezioni amministrative;
• la revoca di ogni incarico politico ricoperto dal Sig. Scalise all’interno del partito.
«Il provvedimento – puntualizza la nota di NM – si inserisce in una linea di rigore e coerenza che Noi Moderati intende adottare in modo uniforme su tutto il territorio, nel rispetto dei propri iscritti e della propria identità politica. Noi Moderati Crotone ribadisce il proprio impegno a costruire, con chiarezza e serietà, un percorso politico coerente nell’ambito del centrodestra, in vista delle prossime competizioni amministrative».

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