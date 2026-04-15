Arriva in Calabria il primo evento per diventare un vero manager

l’evento

LAMEZIA TERME Spesso non bastano le grandi visioni, è necessario avere manager capaci di trasformare gli obiettivi in risultati. Ed è per questo che nasce “Da Dipendente a Manager”, l’evento di OSM Centro Calabria, che si terrà l’8 maggio, dalle 10:00 alle 18:00, presso ‘The Space Cinema’ Centro Commerciale Due Mari a Lamezia Terme (CZ). Una giornata formativa full immersion per lavorare con i manager di OSM, azienda leader nella consulenza e formazione delle piccole e medie imprese, che affiancheranno gli imprenditori e i loro collaboratori sui temi centrali per condurre al meglio la propria realtà aziendale: leadership, responsabilità, crescita e trasformazione dei collaboratori in manager. «Un’occasione unica – sottolinea Marco Merlino, socio nazionale di OSM e direttore commerciale OSM Value Group, autore del libro ‘Un socio è per sempre’ – pensata per gli imprenditori che vogliono innovare il proprio modello di business dando la possibilità ai collaboratori di diventare figure responsabili, autonome, capaci e leader a loro volta».

Un evento pensato per chi vuole far carriera all’interno della propria azienda, perché tutti , primo o poi, dovrebbero avere la possibilità di diventare dei manager mettendo a segno competenze e qualità umane e professionali. «Essere manager – spiega Enrico Morello, partner OSM Padova e Verona – non è solo un titolo ma un modo di essere, sono loro infatti, a creare la squadra che fa la differenza tra un’azienda che sopravvive e una che cresce davvero».

In Calabria sono tanti gli imprenditori visionari con cui condividere un nuovo scenario possibile, in cui l’azienda stessa diventa fucina di nuovi leader di successo. «Oggi molte aziende rallentano non per mancanza di idee, ma per distanza tra chi guida e chi gestisce – afferma Gaetano Cordella, coordinatore OSM Puglia e Basilicata – mentre l’imprenditore ha visione e coraggio – aggiunge – il manager ha struttura e continuità: separati si indeboliscono, insieme diventano velocità. Se vuoi collaboratori coinvolti, responsabili e dalla tua parte, questo è il momento giusto» l’invito di Cordella che sarà tra i protagonisti, assieme a Merlino e Morello, dell’evento calabrese.



La partecipazione prevede un contributo di 79€ per il materiale di studio che ogni partecipante riceverà per continuare in autonomia il percorso.



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