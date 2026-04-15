Rifiuti abbandonati a Catanzaro, Anas avvia la bonifica della “Due Mari” e della SS 109 Bis – VIDEO

le operazioni

CATANZARO Anas, nell’ambito del servizio per la bonifica di aree e scarpate da rifiuti abbandonati, ha avviato in questi giorni la pulizia delle piazzole, delle pertinenze stradali e delle aree di svincolo lungo la strada statale 109 bis, la strada statale 280 “Dei Due Mari” e la strada statale 280 Dir, in provincia di Catanzaro. Nel corso delle operazioni sono stati rimossi rifiuti abbandonati di vario genere, a seguito di interventi che hanno interessato diversi Comuni del comprensorio.

Sebbene il Codice dell’Ambiente non attribuisca al gestore stradale l’obbligo di provvedere alla bonifica e alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le pertinenze stradali, Anas, in accordo con la Prefettura di Catanzaro, ha attivato percorsi di sinergia istituzionale finalizzati a garantire il decoro delle infrastrutture e una migliore qualità del servizio per l’utenza. Tali comportamenti sono monitorati anche dagli organi di Polizia, al fine di assicurare la necessaria attività di contrasto, con sanzioni che possono configurarsi anche sotto il profilo penale.