Catanzaro, in Prefettura il piano contro gli incendi boschivi: al via le attività di prevenzione

la riunione

CATANZARO Prima riunione in Prefettura per dare avvio alle attività di prevenzione contro gli incendi boschivi in vista della stagione estiva. Contestualmente è stata inviata una direttiva a tutte le amministrazioni e agli enti competenti. Il tavolo è stato presieduto dal prefetto Castrese De Rosa, alla presenza di forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile, del competente dipartimento regionale con il dirigente Mangiardi, e dei Comuni della Provincia. Il prefetto ha evidenziato l’importanza dell’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, che ha l’obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale, la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali. Tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di rafforzare il coordinamento operativo tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, per garantire una risposta efficace e tempestiva alle possibili situazioni di rischio. La direttiva, inviata ieri a tutte le amministrazioni e agli enti competenti, invece, contiene indicazioni operative per il potenziamento delle attività di prevenzione, con particolare riferimento alla manutenzione del territorio, al controllo della vegetazione, alla realizzazione delle fasce di rispetto e all’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile.

Nella direttiva si ribadisce come la prevenzione rappresenti lo strumento principale per ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi, attraverso interventi mirati sul territorio e una costante attività di vigilanza e controllo, nell’ottica della salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambiente. Analoga rilevanza ha la corretta manutenzione dei fondi agricoli e delle aree incolte da parte di proprietari e conduttori, che sono tenuti, altresì, alla predisposizione delle apposite fasce tagliafuoco, così come i proprietari e gestori di strutture ricettive site in ambito boschivo devono dotarsi di ogni utile misura preventiva prevista dalla normativa vigente, anche in raccordo con la pianificazione di protezione civile.

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