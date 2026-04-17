Salvini: «Lunga vita a Saviano, ma lo querelerò ancora»

dopo la sentenza

MILANO «Non mi aspettavo niente di diverso. Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato su Telelombardia, commentando l’assoluzione di Roberto Saviano che il leader della Lega aveva querelato. Saviano era accusato di diffamazione dopo la pubblicazione di alcuni post in cui aveva definito il leader della Lega, allora ministro dell’Interno, “ministro della malavita”.

«Uno può criticare, errori se ne fanno tutti i giorni, però siccome combatto ogni giorno con mafia, ndrangheta e camorra, attaccami su tutto ma non puoi dire che sono il ministro della malavita», ha aggiunto Salvini. «Io auguro lunga vita a Saviano, di cui non condivido nulla e a cui non auguro niente di male, però lo riquelerò un’altra volta. Ci sarà un giudice che distinguerà fra libertà di parola e libertà di critica e insulto», ha concluso.

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