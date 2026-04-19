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“Il ruolo delle Case della Comunità in Calabria”: martedì focus a Lamezia

Alla Comunità Progetto Sud, nella rete regionale Comunità Competente e nella rete nazionale Prima la Comunità

Pubblicato il: 19/04/2026 – 14:48
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“Il ruolo delle Case della Comunità in Calabria”: martedì focus a Lamezia

LAMEZIA TERME «Dall’individuazione all’interno del PNRR all’entrata in vigore del DM 77/2022, l’idea originaria delle Case della Comunità sembra oggi affievolita, mentre la proposta normativa nasceva da una visione ben più ampia e trasformativa: una nuova idea di salute come processo globale, costruito insieme alle comunità locali e fondato sull’integrazione tra dimensione sanitaria e sociale». Lo riferisce una nota. «La vera innovazione – prosegue la nota – risiede proprio nella parola comunità: un “noi aperto”, fondato sulla reciprocità, in cui la salute viene generata attraverso il coinvolgimento attivo delle persone, delle istituzioni e di tutte le risorse presenti sul territorio, secondo l’approccio dei determinanti sociali della salute promosso dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). La Casa della Comunità, in questa prospettiva, non è solo un luogo fisico, ma uno spazio di alleanza in cui costruire un disegno condiviso di salute capace di garantire equità, inclusione e sostenibilità. Un modello che richiede scelte tecniche e organizzative partecipate e coerenti con il principio dell’integrazione sociosanitaria, all’interno di un più ampio disegno di welfare di comunità. Il convegno “Comunità e salute. Il ruolo delle case di comunità in Calabria” che si terrà a Lamezia Terme, in sala Sintonia, martedì 21 aprile 2026 dalle 9 alle 16, sarà occasione per interrogarsi sullo stato dell’arte in Calabria, condividere esperienze, criticità e buone pratiche, e rilanciare il ruolo delle Case della Comunità come presidio fondamentale per una sanità territoriale realmente vicina alle persone. La Comunità Progetto Sud, nella rete regionale Comunità Competente e nella rete nazionale Prima la Comunità, partecipa dagli inizi a questo percorso di promozione della salute come bene comune e non come merce privata, con l’obiettivo – conclude la nota – di valorizzare il benessere e il bene alle persone e alle comunità dei “nostri” territori».

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