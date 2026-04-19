Il “Don Chisciotte” di Fabio Segatori approda in Calabria

tra realtà e leggenda

LAMEZIA TERME Dopo l’uscita nazionale dello scorso 26 marzo e la partecipazione in concorso al Bifest di Bari, Don Chisciotte, il nuovo film di Fabio Segatori ispirato al capolavoro di Cervantes, arriva anche in Calabria, terra che ha accolto e segnato in modo profondo la realizzazione del film, sostenuto dalla Calabria Film Commission. Il film è stato presentato a Lamezia Terme, al Cinema The Space, in programma al Cinema Ciminelli di Castrovillari, a Reggio Calabria al Cinema Multisala Lumière.

Il film

Don Chisciotte è una rilettura fedele del classico di Cervantes, ambientata nell’Alto Ionio, tra la Basilicata e la Calabria per una volta ritratta come un luogo incantato, perfetto per una favola morale.

Il film attraversa un territorio di rara bellezza, sospeso tra realtà e leggenda: castelli federiciani di Roseto Capospulico, Rocca Imperiale e Oriolo, calanchi scolpiti dal vento, fiumare, spiagge incontaminate, distese arse dal sole. Luoghi autentici, aspri, materici, capaci di restituire allo schermo un mondo fuori dal tempo, perfetto per accogliere la visione ostinata e poetica del cavaliere della Mancia amplificandone il respiro epico e popolare.

Prodotto da Paola Columba e Fabio Segatori per la Baby Films che lo distribuisce, il film è stato realizzato con il sostegno di MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Calabria Film Commission e Lucana Film Commission, e in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast, accanto ad Alessio Boni, ci sono Fiorenzo Mattu nei panni di Sancio, Angela Molina che interpreta la Governante, il calabrese Marcello Fonte e l’esordiente Martina Molinaro di Figline Vegliaturo (CS), una vera rivelazione.

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