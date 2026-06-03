Catanzaro, tre giorni di sport e spettacolo: alla Valle dei Mulini tornano i Campionati regionali di salto ostacoli

L’evento

CATANZARO Saranno tre giornate all’insegna dello sport, della natura e dello spettacolo quelle in programma dal 5 al 7 giugno presso il Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli di Catanzaro, che ospiterà i Campionati Regionali di Salto Ostacoli Calabria 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del calendario equestre regionale. L’evento, inserito nel circuito ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Calabria, richiamerà ancora una volta cavalieri, amazzoni e appassionati provenienti da tutta la regione, pronti a contendersi i titoli regionali nelle diverse categorie in gara. Come al solito, non sarà soltanto una manifestazione dedicata agli addetti ai lavori.

I Campionati Regionali rappresentano infatti un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’equitazione, scoprendo da vicino il fascino del rapporto tra cavallo e cavaliere in una cornice naturale di straordinaria bellezza. L’ingresso sarà aperto al pubblico, con attività e servizi pensati anche per famiglie e bambini, che potranno trascorrere una giornata all’aria aperta immersi nel verde. Per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’Area Food & Drink, aperta dalle ore 8 alle 18, dove sarà possibile concedersi una pausa pranzo o un aperitivo con vista sul campo gara, seguendo da vicino le emozioni delle competizioni. Ad arricchire ulteriormente il programma saranno le installazioni artistiche di Rocco Del Franco, in arte “Testa di Latta”, realizzate a cura di Mulini Lab, che trasformeranno gli spazi del centro ippico in un percorso tra arte, creatività e territorio. Tra lettering, stratificazioni e colori vibranti ispirati alla cultura graffiti e al postmodernismo, le sue opere diventano superfici attraverso cui osservare e interrogare sé stessi, come davanti a uno specchio. La giornata di venerdì si concluderà con l’ormai immancabile “Horsin’ Around”, l’evento post-gara in programma dalle ore 19, un momento di convivialità e intrattenimento accompagnato dal dj set di Cesare Aiello e Cristian Marino. Il momento più atteso del weekend sarà come al solito la domenica con il Gran Premio, la competizione regina della manifestazione, che assegnerà i titoli assoluti regionali e incoronerà i nuovi campioni della Calabria. Al termine della gara si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti federali. Sport, passione, spettacolo e valorizzazione del territorio si incontrano così nella suggestiva cornice della Valle dei Mulini, pronta ad accogliere atleti, famiglie e visitatori per un appuntamento che si preannuncia tra i più importanti dell’anno nel panorama equestre calabrese.