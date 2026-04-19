«Se non accettano l’accordo distruggeremo l’Iran»

la minaccia

ROMA “Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran”. Lo scrive Donald Trump su suo social Truth. Se gli iraniani “non accetteranno l’accordo, sarà un onore per me fare ciò che deve essere fatto, ciò che altri presidenti avrebbero dovuto fare all’Iran negli ultimi 47 anni. E’ ora che la macchina di morte dell’Iran finisca”, aggiunge Trump. (Agi)

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