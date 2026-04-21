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il conflitto
Iran, Trump: «Accordo o cadranno molte bombe»
Le nuove minacce del tycoon
Pubblicato il: 21/04/2026 – 7:00
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WASHINGTON «Il blocco, che non revocheremo fino a che non ci sarà un accordo, sta distruggendo l’Iran. Stanno perdendo 500 milioni di dollari al giorno, una cifra insostenibile per loro, anche a breve termine». Lo ha dichiarato su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon ha minacciato che, in caso di scadenza del cessate il fuoco, «allora inizierebbero a esplodere molte bombe». E se i colloqui dovessero fallire «non sarebbe una bella situazione» per Teheran.
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