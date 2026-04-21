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Noi Moderati a Crotone sostiene Vincenzo Voce

Galati: «Ribadiamo l’impegno concreto e trasparente per un centrodestra unito, responsabile e radicato nel territorio»

Pubblicato il: 21/04/2026 – 15:13
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Noi Moderati a Crotone sostiene Vincenzo Voce

CROTONE Noi Moderati conferma il proprio sostegno all’aggregazione politica di centrodestra per le prossime elezioni comunali di Crotone, in piena coerenza con la netta collocazione regionale e nazionale del partito. «L’impostazione, la gestione e l’attualizzazione dell’aggregazione nel Comune di Crotone ci indirizzano verso soluzioni partecipative e di sostegno in forme civiche, caratterizzate da chiare e nette collocazioni politiche, ispirate ai valori e all’appartenenza al Partito Popolare Europeo. Noi Moderati ha deciso di favorire un percorso inclusivo e responsabile, garantendo piena libertà a quanti avevano manifestato la volontà di candidarsi nella lista partitica di collocarsi nelle opportune liste civiche, mantenendo coerenza politica e condivisione dei valori comuni. Tali liste vedranno dunque la presenza di candidati espressione di Noi Moderati a sostegno del sindaco Voce». E’ quanto si legge in una nota di Pino Galati Coordinatore regionale Noi Moderati, Riccardo Rosa Vice Coordinatore regionale vicario Noi Moderati e Sergio Torromino Vice Coordinatore regionale Noi Moderati.
«Noi Moderati ribadisce il proprio impegno concreto e trasparente per un centrodestra unito, responsabile e radicato nel territorio, al servizio della città e dei cittadini», si legge ancora.

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