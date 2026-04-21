Noi Moderati a Crotone sostiene Vincenzo Voce

verso il voto

CROTONE Noi Moderati conferma il proprio sostegno all’aggregazione politica di centrodestra per le prossime elezioni comunali di Crotone, in piena coerenza con la netta collocazione regionale e nazionale del partito. «L’impostazione, la gestione e l’attualizzazione dell’aggregazione nel Comune di Crotone ci indirizzano verso soluzioni partecipative e di sostegno in forme civiche, caratterizzate da chiare e nette collocazioni politiche, ispirate ai valori e all’appartenenza al Partito Popolare Europeo. Noi Moderati ha deciso di favorire un percorso inclusivo e responsabile, garantendo piena libertà a quanti avevano manifestato la volontà di candidarsi nella lista partitica di collocarsi nelle opportune liste civiche, mantenendo coerenza politica e condivisione dei valori comuni. Tali liste vedranno dunque la presenza di candidati espressione di Noi Moderati a sostegno del sindaco Voce». E’ quanto si legge in una nota di Pino Galati Coordinatore regionale Noi Moderati, Riccardo Rosa Vice Coordinatore regionale vicario Noi Moderati e Sergio Torromino Vice Coordinatore regionale Noi Moderati.

«Noi Moderati ribadisce il proprio impegno concreto e trasparente per un centrodestra unito, responsabile e radicato nel territorio, al servizio della città e dei cittadini», si legge ancora.