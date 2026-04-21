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Rfi, in Calabria sciopero del personale di circolazione

Possibili cancellazioni o variazioni in Calabria e nelle regioni limitrofe

Pubblicato il: 21/04/2026 – 15:34
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Rfi, in Calabria sciopero del personale di circolazione

ROMA Le Segreterie Regionali Calabria delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero del personale della Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e Unità Circolazione della Regione Calabria, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di giovedì 23 aprile 2026. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili cancellazioni o variazioni in Calabria e nelle regioni limitrofe. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

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