Rfi, in Calabria sciopero del personale di circolazione

l’annuncio

ROMA Le Segreterie Regionali Calabria delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero del personale della Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e Unità Circolazione della Regione Calabria, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di giovedì 23 aprile 2026. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili cancellazioni o variazioni in Calabria e nelle regioni limitrofe. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.