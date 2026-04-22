Evasione fallita

LAMEZIA TERME È durata poche ore la fuga di un uomo di 42 anni che nella notte aveva fatto perdere le proprie tracce dalla comunità terapeutica di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, dove stava scontando gli arresti domiciliari. La polizia lo ha rintracciato e arrestato nel quartiere lametino di “Ciampa di Cavallo”, dove si era rifugiato dalla compagna nel tentativo di sfuggire alle ricerche. Il fuggitivo, cittadino italiano con numerosi precedenti penali anche per gravi reati contro la persona, era stato collocato nella struttura reggina in esecuzione di una misura cautelare per estorsione continuata con recidiva e porto di oggetti atti ad offendere aggravato. All’alba del 14 aprile aveva violato la misura, facendo scattare immediatamente l’allarme. Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme, grazie a un proficuo scambio informativo con i colleghi del Commissariato di Cittanova, hanno avviato senza indugio le ricerche. Un’intensa attività investigativa e di controllo del territorio ha permesso di individuare rapidamente il latitante, tradito probabilmente proprio dal legame sentimentale che lo aveva spinto a cercare riparo in città. L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato tempestivo e risolutivo: l‘uomo è stato intercettato e tratto in arresto senza che si registrassero incidenti. Espletate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme, che ne ha convalidato l’arresto. Il giudice competente ha inoltre disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la traduzione dell’uomo in carcere in regime di custodia cautelare.