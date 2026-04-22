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dramma in via Zanotti Bianco

Tragedia nella notte a Catanzaro: donna si lancia dal terzo piano con i figli

La mamma e i due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro

Pubblicato il: 22/04/2026 – 7:49
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Tragedia nella notte a Catanzaro: donna si lancia dal terzo piano con i figli

CATANZARO Tragedia nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco, dove una donna di 46 anni, di Catanzaro, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi, uno di quattro anni e uno di quattro mesi, sono morti sul colpo; la terza figlia, di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile di Catanzaro coordinata dalla Procura, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”.
Si tratterebbe, secondo i primi riscontri investigativi, di un caso di omicidio-suicidio. Sarebbe in corso proprio in questi minuti l’interrogatorio del marito della donna, sentito dagli inquirenti per ricostruire il contesto in cui è maturato il dramma. Secondo quanto si è appreso la donna, oss e molto attiva nella vita della Parrocchia, soffriva di lievi disturbi psichici. (redazione@corrierecal.it)

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