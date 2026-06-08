«Inneggia al fascismo». Bufera a Castrovillari per uno striscione durante i festeggiamenti elettorali

la polemica

CASTROVILLARI E’ polemica, a Castrovillari, per quanto sarebbe accaduto dopo la vittoria al ballottaggio della candidata di centrodestra Anna De Gaio, di Fratelli d’Italia. Nel corso dei festeggiamenti successivi, alcune persone hanno mostrato uno striscione con la data del 25 aprile, festa della Liberazione, e del 28 ottobre, data della Marcia su Roma, con quest’ultima indicata come scelta preferita. Una foto dello striscione circola sui social. Sulla vicenda è intervenuto il segretario del Pd del circolo di Castrovillari Armando Garofalo. «Rispettiamo il risultato – afferma – e auguriamo buon lavoro alla neoeletta sindaca Anna De Gaio e alla sua neo amministrazione. Tuttavia, non possiamo passare sotto silenzio ciò che è accaduto durante il corteo di festeggiamento. La comparsa di uno striscione che richiama simbologie e messaggi di chiara matrice fascista non è solo inaccettabile ma è una ferita per la nostra città».

«Macchia l’immagine della città»

«Castrovillari – prosegue l’esponente dem – ha una storia radicata nell’antifascismo, fatta di memoria, di lotte e di valori democratici. Chi oggi dovrà amministrare la nostra città ha il dovere di tutelare e difendere l’identità e la dignità dell’intera comunità che rappresenta. Uno striscione del genere non rappresenta solo chi lo ha esposto. Macchia l’immagine dell’intera città. E va condannato con chiarezza, senza ambiguità e senza giustificazioni. Castrovillari – conclude Garofalo – merita una politica che sappia distinguere tra il risultato elettorale e la difesa dei valori su cui è costruita la nostra convivenza civile».

La neosindaca prende le distanze

«Da domani inizierà il lavoro più importante: essere il sindaco di tutti. Di chi mi ha sostenuto, di chi ha espresso una scelta diversa e di chi non condivide le mie idee. Il mio impegno sarà rivolto esclusivamente al bene della città e dell’intera comunità. Voglio infine esprimere la mia totale estraneità con i contenuti emersi durante i festeggiamenti, che non sono in linea con i miei valori democratici e dai quali prendo le distanze senza alcuna ambiguità». Così la neo-sindaca di Castrovillari ha voluto prendere le distanze dalla striscione apparso durante i festeggiamenti per la sua elezione con su scritta la data del 25 aprile, festa della Liberazione, e del 28 ottobre, data della Marcia su Roma, con quest’ultima indicata come scelta preferita.

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