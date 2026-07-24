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Reggio Calabria, stretta della Polizia locale: quattro denunce e un Daspo

Gli agenti della Caserma Macheda-Marino hanno intensificato i controlli sul territorio

Pubblicato il: 24/07/2026 – 16:47
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Reggio Calabria, stretta della Polizia locale: quattro denunce e un Daspo
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REGGIO CALABRIA Sono quattro le persone denunciate nelle ultime 48 ore dalla Polizia locale di Reggio Calabria. Ed infatti, a seguito di mirata attività di indagine, gli agenti della Caserma Macheda-Marino, hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria quattro persone per i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione abusiva e violazione di provvedimento di rilascio di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, nonché occupazione di suolo afferente al demanio marittimo. In quest’ultima fattispecie è stato riscontrato, da parte di uno stabilimento balneare l’occupazione sine titulo, con ombrelloni e sdraio, di una porzione importante di demanio marittimo (spiaggia) con conseguente denuncia dei titolare dell’abuso per violazione del Codice della Navigazione.
In altra ulteriore operazione di controllo del territorio, è stata individuata e sanzionata, in piazza Garibaldi, una donna straniera dedita al meretricio.
Oltre la sanzione pecuniaria, per la cittadina romena è scattato l’ordine di allontanamento (daspo urbano), e la contestuale trasmissione alla Questura del provvedimento, attesa la recidività del comportamento.
Vertendo i procedimenti in fase di indagini preliminari, per gli indagati , vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. I servizi di tal guisa continueranno anche nei giorni a seguire.


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