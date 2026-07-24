Franck e Franky Tchaouna sbarcano a Catanzaro: «Connessi come il Wi-Fi»

ora è ufficiale

CATANZARO Ora è ufficiale, i gemelli Franck Tchaouna, attaccante, e Franky Tchaouna, centrocampista sono due nuovi calciatori dell’Us Catanzaro 1929.

Nati a Rennes nel 2005, entrambi con esperienze nella Nazionale del Ciad e in possesso di passaporto francese, arrivano in giallorosso dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Enna Calcio nel campionato di Serie D. Cresciuti calcisticamente nei settori giovanili di Rennes e Concarneau, hanno successivamente proseguito il proprio percorso in Italia con la Salernitana. Nell’ultima stagione Franck ha realizzato 15 reti e fornito 8 assist nelle 29 presenze collezionate con la formazione siciliana.

I due fratelli, che si dicono «connessi come il Wi-Fi», si sono detti «veramente felici e orgogliosi» di vestire la maglia del Catanzaro. Per entrambi la firma del primo contratto da professionisti rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambini: «Adesso vogliamo ripagare la fiducia che ci è stata accordata e dimostrare sul campo il nostro valore».

Franck si descrive come «un attaccante abbastanza duttile. Le mie caratteristiche principali sono la velocità, la forza e l’esplosività. Mi piacciono il dribbling, la tecnica e fare gol, ma anche servire assist».

Parlando delle sue caratteristiche, Franky ha spiegato: «Mi piace giocare il pallone tra le linee e fare assist a mio fratello».

I due calciatori si legano al club giallorosso con un contratto triennale.

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