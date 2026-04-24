Castrolibero, sfida a tre per il post Orlandino Greco. I candidati a sindaco e le liste – NOMI
L’assessore uscente Nicoletta Perrotti sfiderà Pasquale Villella (area centrosinistra) e Francesco Serra già sindaco facente funzioni
CASTROLIBERO A Castrolibero, la candidata a sindaco e assessore uscente Nicoletta Perrotti sfiderà alle prossime elezioni comunali del 24-25 maggio Pasquale Villella (area centrosinistra, con la sua lista CambiaMenti) e Francesco Serra – sindaco facente funzioni dopo l’approdo di Orlandino Greco in consiglio regionale – che, in sintonia con la maggioranza, aveva contribuito a costruire la candidatura di Perrotti ma a sorpresa ha deciso di scendere in campo incassando il sostegno di Francesco De Cicco, consigliere regionale di opposizione e leader del movimento Democratici Progressisti Meridionalisti. (redazione@corrierecal.it)
“Rinascita Civica” con Nicoletta Perrotti sindaca
• Eduardo Amerise
• Annamaria Buono
• Aldo Figliuzzi
• Daniele Gentile
• Luca Gigliotti
• Guido Greco
• Orlandino Greco
• Anna Giulia Mannarino
• Damiano Morrone
• Gaia Porto
• Ilaria Ricci
• Angela Sicilia
“Insieme per Castrolibero” con Francesco Serra sindaco
- Raffaella Ricchio
- Angelo Gangi
- Alex Cavaliere
- Angelo Perrotta
- Claudio Caputo
- Emilia Aiello
- Annunziata Francesca Filippelli
- Gianluigi Falanga
- Ilio Perri
- Maura Zinna
- Giuseppe De Bartolo
- Rossella Pietrucci
“Cambia-Menti” con Pasquale Villella Sindaco
- Aversa Ernesto
- Cesari Patrizia
- Falace Anna
- Fragale Dina
- Gedeone Michele
- Gradilone Carmine Marco
- Sabato Emilia
- Sicilia Santo
- Vagliante Alessandro
- Vena Francesca
- Vena Massimiliano
- Verta Domenico
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