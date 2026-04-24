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Castrolibero, sfida a tre per il post Orlandino Greco. I candidati a sindaco e le liste – NOMI

L’assessore uscente Nicoletta Perrotti sfiderà Pasquale Villella (area centrosinistra) e Francesco Serra già sindaco facente funzioni

Pubblicato il: 24/04/2026 – 19:30
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Castrolibero, sfida a tre per il post Orlandino Greco. I candidati a sindaco e le liste – NOMI

CASTROLIBERO A Castrolibero, la candidata a sindaco e assessore uscente Nicoletta Perrotti sfiderà alle prossime elezioni comunali del 24-25 maggio Pasquale Villella (area centrosinistra, con la sua lista CambiaMenti) e Francesco Serra – sindaco facente funzioni dopo l’approdo di Orlandino Greco in consiglio regionale – che, in sintonia con la maggioranza, aveva contribuito a costruire la candidatura di Perrotti ma a sorpresa ha deciso di scendere in campo incassando il sostegno di Francesco De Cicco, consigliere regionale di opposizione e leader del movimento Democratici Progressisti Meridionalisti. (redazione@corrierecal.it)

“Rinascita Civica” con Nicoletta Perrotti sindaca

• Eduardo Amerise
• Annamaria Buono
• Aldo Figliuzzi
• Daniele Gentile
• Luca Gigliotti
• Guido Greco
• Orlandino Greco
• Anna Giulia Mannarino
• Damiano Morrone
• Gaia Porto
• Ilaria Ricci
• Angela Sicilia

“Insieme per Castrolibero” con Francesco Serra sindaco

  • Raffaella Ricchio
  • Angelo Gangi
  • Alex Cavaliere
  • Angelo Perrotta
  • Claudio Caputo
  • Emilia Aiello
  • Annunziata Francesca Filippelli
  • Gianluigi Falanga
  • Ilio Perri
  • Maura Zinna
  • Giuseppe De Bartolo
  • Rossella Pietrucci

“Cambia-Menti” con Pasquale Villella Sindaco

  • Aversa Ernesto
  • Cesari Patrizia
  • Falace Anna
  • Fragale Dina
  • Gedeone Michele
  • Gradilone Carmine Marco
  • Sabato Emilia
  • Sicilia Santo
  • Vagliante Alessandro
  • Vena Francesca
  • Vena Massimiliano
  • Verta Domenico

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