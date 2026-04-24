Castrolibero, sfida a tre per il post Orlandino Greco. I candidati a sindaco e le liste – NOMI

AMMINISTRATIVE 2026

CASTROLIBERO A Castrolibero, la candidata a sindaco e assessore uscente Nicoletta Perrotti sfiderà alle prossime elezioni comunali del 24-25 maggio Pasquale Villella (area centrosinistra, con la sua lista CambiaMenti) e Francesco Serra – sindaco facente funzioni dopo l’approdo di Orlandino Greco in consiglio regionale – che, in sintonia con la maggioranza, aveva contribuito a costruire la candidatura di Perrotti ma a sorpresa ha deciso di scendere in campo incassando il sostegno di Francesco De Cicco, consigliere regionale di opposizione e leader del movimento Democratici Progressisti Meridionalisti. (redazione@corrierecal.it)

“Rinascita Civica” con Nicoletta Perrotti sindaca

• Eduardo Amerise

• Annamaria Buono

• Aldo Figliuzzi

• Daniele Gentile

• Luca Gigliotti

• Guido Greco

• Orlandino Greco

• Anna Giulia Mannarino

• Damiano Morrone

• Gaia Porto

• Ilaria Ricci

• Angela Sicilia

“Insieme per Castrolibero” con Francesco Serra sindaco

Raffaella Ricchio

Angelo Gangi

Alex Cavaliere

Angelo Perrotta

Claudio Caputo

Emilia Aiello

Annunziata Francesca Filippelli

Gianluigi Falanga

Ilio Perri

Maura Zinna

Giuseppe De Bartolo

Rossella Pietrucci

“Cambia-Menti” con Pasquale Villella Sindaco

Aversa Ernesto

Cesari Patrizia

Falace Anna

Fragale Dina

Gedeone Michele

Gradilone Carmine Marco

Sabato Emilia

Sicilia Santo

Vagliante Alessandro

Vena Francesca

Vena Massimiliano

Verta Domenico

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