In Calabria la velocità della rete mobile sopra la media nazionale

cresce la copertura

CATANZARO In Calabria la velocità della rete mobile è superiore alla media nazionale e si registra una crescita della copertura 5G rispetto al 2024. E’ quanto emerge da un’analisi di Segugio.it, basata, è scritto in una nota, su dati forniti in anteprima da nPerf e ottenuti dagli utenti che hanno effettuato uno speed test della linea telefonica. Dall’analisi dei risultati dei test il risultato medio degli speed test si caratterizza per una velocità in download di 99,96 Mbps, una velocità in upload di 15,49 Mbps e una latenza di 46,35 ms. “Si tratta – è scritto nella not – di dati nettamente migliori rispetto a quelli registrati nel 2024, sia per quanto riguarda la velocità (87,5 Mbps in download e 15,5 Mbps in upload) che per la latenza (49,5 ms). Da segnalare anche un interessante dato relativo alla disponibilità del 5G: la rete mobile è accessibile nel 25,85% dei casi, con un aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto alle rilevazioni del 2024”. Riuguardo alla rete mobile in Calabria i dati evidenziano un quadro complessivamente positivo, soprattutto sul fronte della velocità di connessione. La regione registra valori superiori alla media nazionale sia in download che in upload, oltre a una diffusione del 5G leggermente più alta rispetto al dato italiano. Nel dettaglio, nel 2025 la Calabria registra: 119,3 Mbps in download (+9,65% rispetto al 2024), 17,5 Mbps in upload (-1,69%), 50,13 ms di latenza (-14,19%), 29,72% di disponibilità del 5G (+4,61%). “Il dato più rilevante – sostiene Segugio.it – riguarda la combinazione tra velocità elevate e una crescita della copertura 5G, che contribuisce a migliorare le prestazioni complessive della rete. La latenza, pur in miglioramento rispetto al 2024, resta superiore alla media nazionale, indicando tempi di risposta leggermente più lunghi rispetto ad altre aree del Paese.