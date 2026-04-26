Liste a palazzo San Giorgio, Battaglia: «Mostrata tutta l’efficienza della macchina comunale»

candidature

REGGIO CALABRIA «È stato tutto gestito in maniera ordinata ed efficiente. Per questo desidero ringraziare la segretaria generale, i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti che, con grande disponibilità e senza alcun contrattempo, hanno accolto le attività legate alla presentazione delle liste. Ho ricevuto apprezzamenti da parte di tutti ed è giusto sottolineare bravura e professionalità, dimostrate sempre con il sorriso, dal primo all’ultimo momento». Queste le parole del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia per le attività compiute a palazzo San Giorgio in occasione delle ricezione delle liste delle candidature alle elezioni amministrative di maggio. Il primo cittadino ha chiarito: «Si è trattato di una bella prova di democrazia, resa possibile anche dall’efficienza della macchina comunale, che ha garantito lo svolgimento delle operazioni in un clima di serenità, competenza e professionalità». «Il mio pensiero – ha poi concluso il sindaco – va a tutte quelle persone che lavorano con impegno e che non sempre ricevono il giusto riconoscimento per ciò che fanno. Mi sento orgoglioso di una macchina comunale all’altezza del compito».

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