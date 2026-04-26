Liste a palazzo San Giorgio, Battaglia: «Mostrata tutta l’efficienza della macchina comunale»
Il sindaco f.f. ha chiarito: «Si è trattato di una bella prova di democrazia. Svolgimento delle operazioni in un clima di serenità»
REGGIO CALABRIA «È stato tutto gestito in maniera ordinata ed efficiente. Per questo desidero ringraziare la segretaria generale, i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti che, con grande disponibilità e senza alcun contrattempo, hanno accolto le attività legate alla presentazione delle liste. Ho ricevuto apprezzamenti da parte di tutti ed è giusto sottolineare bravura e professionalità, dimostrate sempre con il sorriso, dal primo all’ultimo momento». Queste le parole del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia per le attività compiute a palazzo San Giorgio in occasione delle ricezione delle liste delle candidature alle elezioni amministrative di maggio. Il primo cittadino ha chiarito: «Si è trattato di una bella prova di democrazia, resa possibile anche dall’efficienza della macchina comunale, che ha garantito lo svolgimento delle operazioni in un clima di serenità, competenza e professionalità». «Il mio pensiero – ha poi concluso il sindaco – va a tutte quelle persone che lavorano con impegno e che non sempre ricevono il giusto riconoscimento per ciò che fanno. Mi sento orgoglioso di una macchina comunale all’altezza del compito».
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato