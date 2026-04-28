Nuovo aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto: «Tutto pronto tra una decina di giorni» – VIDEO

il sopralluogo

REGGIO CALABRIA Avanzano a passo spedito i lavori per il nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha fatto oggi un sopralluogo nel cantiere per controllare lo stato di avanzamento dei lavori nella nuova e moderna infrastruttura reggina. Il governatore ha visitato l’area gate, imbarchi e l’area controlli che sarà dotata di innovativa strumentazione presente solo in pochi aeroporti d’Italia. «Tra una decina di giorni sarà tutto pronto» ha assicurato Occhiuto.

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