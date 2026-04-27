Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’annuncio
Conte: «Devo sottopormi a un intervento chirurgico»
Il leader M5S annulla tutti gli appuntamenti
Pubblicato il: 27/04/2026 – 19:48
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione».
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali