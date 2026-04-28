«Al Comune di Castrolibero presto 16 nuovi dipendenti stabilizzati»

l’annuncio

REGGIO CALABRIA «È stato un iter lungo e travagliato, ma la buona amministrazione alla fine paga sempre. Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicata oggi dalla Regione Calabria, il Comune di Castrolibero potrà presto dire di avere 16 nuovi dipendenti stabilizzati». E’ quanto dichiara il consigliere regionale Orlandino Greco in una nota. «Un risultato – spiega – che ho seguito con costanza nel mio ruolo di sindaco e poi di consigliere regionale, dando priorità a una stabilizzazione che considero tra le battaglie più importanti del mio percorso politico e amministrativo. Un segnale concreto di attenzione alle politiche del lavoro e al contrasto al precariato, che valorizza professionalità già presenti e rende l’azione amministrativa più efficiente e vicina ai cittadini».

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