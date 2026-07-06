L’Etna ferma l’aeroporto di Catania: stop ai voli

l’emergenza

Considerate le attività vulcaniche dell’Etna, avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio, nell’aeroporto di Catania permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze, al momento, fino alle 18. “I passeggeri – dice la Sac, società di gestione dell’aeroporto – sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.Anche lo spazio aereo su Sigonella è stato chiuso a causa della nube di cenere proveniente dall’attività stromboliana dell’Etna. Gli aerei quindi non partono e non atterrano nella base dell’aeronautica militare che ospita anche la Naval air station dell’aviazione di marina statunitense.

Diciassette aerei che dovevano atterrare a Catania sono stati dirottati sull’aeroporto di Palermo e da qui sono poi ripartiti. Ieri erano stati dirottati 33 voli. L’aeroporto di Palermo sta affrontando l’emergenza dovuta all’attività dell’Etna che ha costretto alla chiusura l’aeroporto di Catania.

E’ tornato invece operativo l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, nel Ragusano. Un servizio di transfer dall’aeroporto di Comiso, un trasporto su gomma dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi in direzione Catania e due treni speciali che percorrono la tratta Palermo – Messina – Catania: sono le misure di emergenza predisposte dall’assessorato regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione Civile, per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa nelle ultime ore, ma sono stati dirottati in altri aeroporti dopo le restrizioni e la chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza a causa dell’attività stromboliana dell’Etna. I servizi, predisposti già a partire dalle prime ore di oggi, sono operativi per tutto il periodo della durata del blocco dello scalo catanese. Fin dalla mezzanotte di oggi diverse decine di pullman sono stati attivati dai tre aeroporti.