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“Doppia curva”, si pente anche l’ex capo ultrà interista Ferdico

Ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso

Pubblicato il: 06/07/2026 – 17:12
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“Doppia curva”, si pente anche l’ex capo ultrà interista Ferdico
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MILANO Anche l’ormai ex capo ultrà della curva Nord interista Marco Ferdico, dopo Andrea Beretta, pure lui ex del direttivo della Nord, ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, nell’ambito di una attività integrativa di indagine della Dda milanese e della Polizia nel procedimento “doppia curva”. Inchiesta che aveva portato ad una serie di arresti nel 2024 e poi anche a processi, tuttora in corso, oltre che per associazione per delinquere, anche con l’aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio

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