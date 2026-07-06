Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’inchiesta
“Doppia curva”, si pente anche l’ex capo ultrà interista Ferdico
Ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso
Pubblicato il: 06/07/2026 – 17:12
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MILANO Anche l’ormai ex capo ultrà della curva Nord interista Marco Ferdico, dopo Andrea Beretta, pure lui ex del direttivo della Nord, ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, nell’ambito di una attività integrativa di indagine della Dda milanese e della Polizia nel procedimento “doppia curva”. Inchiesta che aveva portato ad una serie di arresti nel 2024 e poi anche a processi, tuttora in corso, oltre che per associazione per delinquere, anche con l’aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali