Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Formazione in Sicilia

“Corsi d’oro”, condanna definitiva per Genovese

Pena di 6 anni e 8 mesi per l’ex parlamentare

Pubblicato il: 28/04/2026 – 7:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Corsi d’oro”, condanna definitiva per Genovese

REGGIO CALABRIA Diventa definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l’ex parlamentare Francantonio Genovese nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “Corsi d’oro” legati alla formazione professionale in Sicilia. La Procura generale di Reggio Calabria non ha presentato ricorso in Cassazione contro la recente assoluzione dall’accusa di riciclaggio, rendendo così irrevocabile la pena complessiva. La vicenda giudiziaria, che ha riguardato un presunto sistema di gestione irregolare di fondi pubblici, si chiude dopo un lungo iter processuale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
condanna francantonio genovese
condanna genovese
corsi d’oro
PROCURA REGGIO CALABRIA
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x