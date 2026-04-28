“Corsi d’oro”, condanna definitiva per Genovese

Formazione in Sicilia

REGGIO CALABRIA Diventa definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l’ex parlamentare Francantonio Genovese nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “Corsi d’oro” legati alla formazione professionale in Sicilia. La Procura generale di Reggio Calabria non ha presentato ricorso in Cassazione contro la recente assoluzione dall’accusa di riciclaggio, rendendo così irrevocabile la pena complessiva. La vicenda giudiziaria, che ha riguardato un presunto sistema di gestione irregolare di fondi pubblici, si chiude dopo un lungo iter processuale.

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