Sassaiole e aggressioni allo stadio, emessi due Daspo a Corigliano-Rossano

gli episodi di violenza

CORIGLIANO-ROSSANO In occasione di due distinti incontri di calcio, personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio UIGOS del Commissariato di Corigliano-Rossano, ha proposto l’emanazione di provvedimenti di Daspo nei confronti di due soggetti resisi responsabili di comportamenti d’intralcio al pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

In particolare, in data 22 marzo, presso lo stadio “S. Rizzo” dell’area urbana di Rossano, al termine dell’incontro di calcio Rossanese – PraiaTortora, durante il deflusso, un tifoso, nel perimetro esterno dello stadio, lanciava una pietra che colpiva uno dei vetri posteriori del lato sinistro del pullman della squadra ospite, parcheggiato nell’area spogliatoi adiacente al muro esterno, danneggiandolo.

Durante l’incontro di calcio Rossano Scalo vs Montegiordano, disputato presso il medesimo impianto sportivo in data 28 marzo, al termine del primo tempo, un calciatore della Rossano Scalo, squalificato e non autorizzato a permanere nell’area di gioco, faceva ingresso arbitrariamente all’interno dei locali, procurando una lite scaturita in aggressione con un calciatore del Montegiordano.

Tenuto conto dell’intento di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e considerata la pericolosità delle condotte, tali da poter creare seri problemi al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni, anche per i futuri prossimi incontri di calcio, il Questore della provincia di Cosenza, ha emesso due provvedimenti di Daspo rispettivamente di anni 2 e anni 5, quest’ultimo con obbligo di firma nei confronti del destinatario, le cui prescrizioni sono state convalidate dall’A.G. di Cosenza.

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