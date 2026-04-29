Guida sicura e prevenzione, a Pietrasanta Usic con forze dell’ordine

non solo formazione

Non è stato solo un corso di formazione, ma un vero e proprio “big bang” nel panorama sindacale dell’Arma. Presso l’iconico Autodromo “La Canniccia”, l’USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri), in collaborazione con la società Prodrive Acadamy, ha dato vita alla seconda edizione del corso di Guida Sicura d’Emergenza, segnando un solco profondo tra il vecchio modo di intendere il sindacato e una nuova visione proiettata al futuro, alla competenza e alla vita.

Il cuore pulsante della giornata ha visto come protagonisti non solo i professionisti in divisa, ma anche gli studenti dell’Istituto Tecnico “Don Lazzeri Stagi”. La cui partecipazione ha rappresentato un momento di crescita e formazione concreta, confermando il valore strategico della collaborazione tra scuola, istituzioni e Forze dell’Ordine nella promozione di una nuova cultura della sicurezza stradale. A loro è stato rivolto il messaggio più potente: il rispetto delle regole non è un limite alla libertà, ma l’unico strumento per esercitarla in sicurezza.

“Vogliamo che i giovani vedano la legalità non come un’imposizione, ma come un’attitudine naturale,” ha dichiarato Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale USIC con delega alla Formazione. “La sicurezza stradale è consapevolezza, non timore.”

L’USIC scardina un vecchio paradigma: la guida d’emergenza non deve essere un privilegio esclusivo dei reparti speciali o delle scorte. Ogni Carabiniere è un utente della strada, ogni militare si siede quotidianamente al volante di un’auto di servizio. Avere padronanza tecnica e saper gestire lo stress sono delle capacità di “prevenzione vitale” che, in situazioni critiche, fanno la differenza tra la vita e la morte.

Il corso ha generato un entusiasmo travolgente tra i partecipanti dell’Arma e della Polizia Municipale di Pietrasanta, estasiati dai test drive e dalla qualità tecnica delle lezioni. Un’esperienza immersiva che ha trasformato la teoria in puro istinto.

L’evento, ha sancito anche una collaborazione senza precedenti tra: USIC, Locauto ProDrive Academy e FSP Polizia di Stato.

Questa sinergia rappresenta un unicum nel settore, elevando la formazione tecnica a masterclass di rilievo nazionale, con l’obiettivo di unire sensibilizzazione, educazione civica e formazione tecnica avanzata, grazie al contributo di istruttori professionisti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e partner tecnici qualificati.

Il successo di questa giornata è frutto di una visione condivisa. Un ringraziamento profondo va al Dott. Attilio Bindi, proprietario dell’Autodromo “La Canniccia”, per la straordinaria ospitalità, e al Segretario Regionale USIC Toscana, Cristian Poleti, il cui entusiasmo e impegno hanno reso possibile una giornata di straordinario valore formativo e civile. “La sicurezza stradale si costruisce anche attraverso iniziative concrete come questa, capaci di trasformare la prevenzione in esperienza diretta e di contribuire alla formazione di cittadini più responsabili, consapevoli e preparati”, ha concludo Di Nuzzo.