Tragedia di Catanzaro, Maria Luce non è più in pericolo di vita. Il Gaslini: «Condizioni cliniche soddisfacenti»

evoluzione positiva

GENOVA Maria Luce, la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è sempre ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’ospedale rende noto che «le sue condizioni cliniche sono soddisfacenti. Non ha riportato alcun esito dal punto di vista neurologico, è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica e, nonostante le gravi lesioni subite a livello di aorta, fegato e milza, non sussistono allo stato attuale condizioni pericolose per la vita». «La bambina e la famiglia – prosegue il Gaslini – sono state prese in carico dal punto di vista psicologico. La bimba prosegue il monitoraggio in terapia intensiva e si prospetta nei prossimi giorni il trasferimento in un contesto semi-intensivo». «Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione consolidata con l’equipe degli Anestesisti Rianimatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, Presidio ”Pugliese” guidata dalla dottoressa Stefania Faragò che ha stabilizzato la paziente, consentendone il trasferimento sicuro al Gaslini, anche grazie all’intervento dei radiologi interventisti”, dichiara Andrea Moscatelli, direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e Uoc Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini. «La bambina, dal punto di vista cardiovascolare, è stabile grazie anche al tempestivo intervento dell’emodinamica del Policlinico di Catanzaro, dove sono riusciti a riparare per via percutanea una gravissima lacerazione dell’aorta. È stato un bell’esempio di collaborazione fra istituzioni e, prima della procedura, abbiamo avuto uno scambio di opinioni con i colleghi dell’Emodinamica Claudio Maglia e Armando Pingitore insieme a Agostino Siciliano della Radiologia Interventistica, che hanno portato a termine l’intervento. La lesione aortica deve essere comunque tenuta sotto stretta osservazione e faremo i dovuti controlli nel prossimo futuro» spiega Roberto Formigari, direttore della Uoc Cardiologia del Gaslini. Il trasferimento da Catanzaro a Genova era stato gestito in regime di continuità assistenziale: un’équipe del Gaslini composta da un medico e un’infermiera di terapia intensiva aveva raggiunto Catanzaro e preso in carico la piccola direttamente sul posto, dopo aver collaborato con i colleghi calabresi alla gestione del caso già nelle ore precedenti alla partenza. L’intera operazione è stata resa possibile da una stretta sinergia tra le équipe ligure e calabrese e dal fondamentale supporto dell’Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha messo a disposizione un volo salvavita allestito come una vera e propria terapia intensiva. A commento del percorso assistenziale, il direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi sottolinea come «questa vicenda rappresenti un esempio concreto di quanto la qualità delle cure dipenda dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme, mettendo a disposizione competenze, responsabilità e spirito di servizio. Il percorso realizzato finora è il risultato di una collaborazione tempestiva e leale tra professionisti e strutture diverse, ciascuna delle quali ha contribuito in modo decisivo alla presa in carico della paziente. Particolarmente significativa è stata anche la collaborazione virtuosa tra l’Università di Genova e Aou Renato Dulbecco di Catanzaro, che ha favorito un dialogo clinico e scientifico continuo, rafforzando l’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca. In situazioni di questa complessità emerge con chiarezza il valore di una rete sanitaria capace di superare i confini geografici e organizzativi, mettendo al centro, con responsabilità condivisa, il bene della bambina e della sua famiglia».

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